Gemeente verkoopt voertuigen en machines Christian Hennuy

21 februari 2019

10u50 0

De gemeente gaat over tot de verkoop van drie loten voertuigen en machines, die verkocht worden via bieding onder gesloten omslag. Op vrijdag 1 maart van 14 tot 16 uur kunnen de aangeboden goederen bezichtigd worden in de gemeentelijke loods aan de Polder, Kloosterstraat 29 in Hoegaarden. Wie wil bieden moet dit wel doen voor 4 maart om 10 uur. De omslag kan worden afgegeven op de kijkdag of in de brievenbus van het gemeentehuis. Om 10 uur worden de biedingen geopend in de raadzaal. Een Volvo N10 vrachtwagen, een Fiat 80/90 tractor met klepelmaaier, een opzetstrooier en een hakselaar, worden verkocht.