Gemeente neemt hoofdweg over 27 maart 2018

De gemeente Hoegaarden neemt definitief de gewestweg N221, tussen de brug van de E40 in Overlaar en de rotonde in Altenaken, over van het Gewest, in totaal 3,2 kilometer. Een groot deel van deze weg werd al heringericht in het kader van de veilige schoolomgevingen. Bij de overname krijgt de gemeente nog een investeringssubsidie van 606.361 euro van het Gewest. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V): "Het is de bedoeling dat we nu met eigen middelen het gedeelte tussen het station en de brouwketel op de rotonde in Altenaken, aanleggen, in dezelfde stijl als de rest van de weg. We hebben wel subsidiëring aangevraagd voor de fietspaden. Op dit project staat een termijn van twee jaar". (HCH)