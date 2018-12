Geen vuurwerk bij oudejaar Christian Hennuy

11 december 2018

11u28 0

Het College van Hoegaarden heeft zopas beslist dat elke vorm van vuurwerk verboden is op oudejaarsavond in de gemeente. “Voor ons is het eerst te doen om de brandveiligheid, maar zelfs als we een afwijking zouden toestaan, dan zou ook nog een aanvraag moeten gericht worden tot Landsverdediging, omdat wij in het luchtruim zitten tussen de bases van Goetsenhoven en Bevekom. Dus elke vorm van vuurwerk, ook bommetjes die lawaai maken, is verboden”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)