Geen positief advies voor uitbreiding brouwerij Hoegaarden 12 juli 2018

02u29 4 Hoegaarden De Milieuadviesraad Hoegaarden (MARH) kan geen positief advies geven over de capaciteitsuitbreiding tot 1,5 miljoen hectoliter bier per jaar, aan de Stoopkensstraat, noch voor de uitbreiding van de site in Altenaken.

De bezwaren zijn in beide gevallen ongeveer gelijklopend. "In tegenstelling tot wat de brouwerij stelt, gaat het niet om 4 bijkomende transportbewegingen per dag, maar om 18. Er zal een toename zijn van 32% energieverbruik en meer CO2 uitstoot. Het grondwaterverbruik stijgt van 400.000 m3 per jaar tot 450.000 m3. Hoegaarden zal alleen de lasten krijgen: er wordt geen extra tewerkstelling voorzien. Er zal slijtage komen aan de wegen tussen Stoopkensstraat en Altenaken evenals meer lawaai en trillingen. Er is nergens sprake van hernieuwbare energie, noch over inschakeling van lokaal transport.





De site Stoopkensstraat heeft de bovengrens bereikt. Reductie van hinder is alleen mogelijk indien ABInBev bereid is mogelijke verhuis naar Altenaken te onderzoeken. De MARH zou alleen maar positief kunnen adviseren indien er zwaar ingezet wordt op energieproductie door hernieuwbare energie en het reorganiseren van transporten, o.a. met elektrische vrachtwagens". Voor de uitbreiding van de site Altenaken, waar het onderzoek nog loopt tot 27 juli vreest de MARH nog voor bijkomende lichtpunten, en schaduwhinder voor omliggende woningen. 'Ondanks het begrip voor de economische belangen, maar gezien het impact op het milieu, de omwonenden en de klimdoestellingen van de gemeente, kan de MARH hier geen positief advies voor geven', zo luidt de eindconclusie. (HCH)