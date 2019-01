Geen driedaagse kermis bij Palmzondag Christian Hennuy

23 januari 2019

10u34 0

Oppositie-raadslid Lucia Dotremont (Gewoon Wit) vroeg tijdens de gemeenteraad om bij Palmzondag, de jaarlijkse kermis van één dag, alleen op zondag, uit te breiden tot drie dagen. “De foorkramers staan er immers toch, en op vrijdagavond is er al een officiële opening van een kunsttentoonstelling in het gemeentehuis. Waarom daar de opening van de kermis niet aan koppelen?”, aldus haar argumentatie. Maar de CD&V-meerderheid volgt het raadslid hier niet in. “We hebben hierover gebrainstormd met diverse groepen en er zijn voor- en tegenstanders. Op dit ogenblik zijn er meer tegenstanders, dus willen we het ook zo laten. Er is angst bij bepaalde groepen dat het religieuze aspect op de tweede plaats zou komen. In de toekomst kan het misschien, maar dit jaar zeker nog niet”, aldus schepen voor kermissen Hans Decoster. “Het zullen toch zeker niet de horeca, de foorkramers en de kinderen zijn die tegen een driedaagse kermis zijn. En de foor in Hakendover een week later doet toch ook niets af aan het religieuze aspect van de paardenprocessie op Paasmaandag?, “ reageerde Dotremont achteraf ontgoocheld.