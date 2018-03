Geen dorpscafé door werken 30 maart 2018

Omdat het ontmoetingscentrum in Hoxem momenteel heel slecht bereikbaar is door de rioleringswerken zal er komende zondag 1 april op Pasen geen dorpscafé zijn. In mei worden de activiteiten hervat, met op zondag 6 mei dorpscafé en op 27 mei de processie. (HCH)