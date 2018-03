Gedaan met beurtelings parkeren 02 maart 2018

Het is gedaan met beurtelings parkeren in de Kerkstraat in Outgaarden. Na onderzoek door de politie werd besloten dat het voortaan verboden is te parkeren aan de kant van de onpare huisnummers, van het kruispunt met de Meisjesschoolstraat tot het kruispunt met de Sint-Niklaasstraat. Tussen het kruispunt met de Melkstraat en dat met de Boterstraat wordt parkeren verboden aan de kant van de pare huisnummers. (HCH)