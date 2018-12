Gascabine achter glasbakken Christian Hennuy

11 december 2018

De gemeenteraad heeft beslist een perceeltje grond aan de Stoopkensstraat te verkopen aan Eandis, om er een nieuwe gascabine te bouwen. Het gaat om een perceeltje van 27 vierkante meter, ongeveer 5 meter op 5 meter, tegen de bakstenen muur van de parking Paenhuys, aan de Stoopkensstraat. Eandis zal 175 euro per m2 moeten neertellen. De cabine komt vooraan, aan de straatkant, omdat ze steeds bereikbaar moet zijn. Achteraan de parking zou de weg naar de gascabine niet altijd gegarandeerd zijn. Nu komt de gascabine juist voor of achter de glascontainers, naargelang het standpunt, dus in een niet altijd propere omgeving. Op dit ogenblik werd er alweer afval gestort voor de bakken, en dit terwijl de eindejaarsfeesten nog maar in aantocht zijn.