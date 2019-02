Gas- boetes voor verkeerd parkeren Christian Hennuy

07 februari 2019

Het College van burgemeester en schepenen nam kennis van de GAS-boetes voor verkeerd stilstaan en parkeren voor het vierde kwartaal van 2018, en men beschikt dus nu over de cijfers voor het hele jaar 2018. Tijdens de vier kwartalen van 2018 werden er voor 9283 euro aan GAS-boetes uitgeschreven, namelijk 2970 euro in het eerste, 2720 euro in het tweede, 1713 euro in het derde en 1880 euro in het vierde kwartaal. Het ging in om respectievelijk 33, 29, 19 en 17 GAS-boetes of 98 in totaal. Dit betekent een realisatiegraad t.o.v. het budget 2018 van 80,72% %, dat 11500 euro bedroeg. Er werd reeds 7637 euro van deze Gas boetes geïnd.