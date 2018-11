GAS-boetes voor verkeerd parkeren Christian Hennuy

20 november 2018

11u45

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2018 werden 81 GAS-boetes uitgeschreven, vooral voor verkeerd parkeren. Het totaalbedrag van alle boetes is 7.403 euro, namelijk 2.970 euro in het eerste kwartaal, 2.720 euro in het tweede en 1.713 euro in het derde kwartaal. Er werd al 5.493,67 euro geïnd.