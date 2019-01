Funsation voor onbepaalde tijd gesloten Christian Hennuy

17 januari 2019

16u24 0

Funsation, in Hoegaarden beter gekend als de ‘paintball’ zit al ongeveer tien jaar in een fabriekshal van het vroegere kledingbedrijf Bogaerts aan De Polder in Hoegaarden, eigendom van de gemeente. Anita Vorstenbosch heeft het gebouw in erfpacht, maar heeft nu noodgedwongen voor onbepaalde tijd de deuren moeten sluiten omdat het dak lekt. Vorstenbosch stelt dat de gemeente er niets aan doet, terwijl burgemeester Jean-Pierre Taverniers zegt dat men bezig is een nieuw dak te leggen.

“Sinds 2015 vragen wij aan het gemeentebestuur om het dak te vervangen. We bleven hoop hebben. Drie jaar later in november 2018 wordt er besloten om het dak te vervangen. Deze werken worden niet uitgevoerd door een dakwerker, maar door het gemeentepersoneel. De eerste laag van het dak werd verwijderd waardoor de onderliggende scheuren nu bloot liggen. Sindsdien werd de situatie erger en erger. Het gemeentepersoneel heeft het blijkbaar zo druk, want we zien namelijk nooit iemand op het dak. Het enige wat men doet is de situatie vaststellen. Keer op keer hetzelfde verhaal vertellen. Keer op keer de schade tonen. Het is nu zelfs zo erg dat wij groepen moeten weigeren en annuleren. Er komt water binnen langs het plafond. Enorme plassen in de zalen. Zelfs al regent het niet, bij ons regent het altijd binnen. Wij zijn bang dat er iemand uitglijdt en wie weet welke gevolgen heeft dit. Wij kunnen dit risico niet nemen. Zodoende zijn wij voor onbepaalde tijd gesloten”, aldus Anita Vorstenbosch via facebook. De organisatie is momenteel onbereikbaar. “We zijn bezig met het nieuwe dak, maar het weer moet het toelaten. Het heeft nu binnen geregend omdat we een deel van de roofing hebben moeten wegnemen. Het lek in 2015 kwam van een kapot raam. We hebben het gebouw qua brandveiligheid in orde gezet met pictogrammen. We hadden ook nieuwe sloten geplaatst, maar die zijn ondertussen gewijzigd, zodat wij er als eigenaar niet meer in kunnen. Maar er wordt aan het dak gewerkt”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. “Wij hebben sinds 2015 gemaild, zijn op het schepencollege geweest, hebben bezoeken gehad van het gemeentebestuur ter plaatse, bezoeken gehad van personeelsleden ter plaatse, gebeld, aangetekend schrijven gestuurd, ge’smst met de technische dienst. De gemeente lost het gewoon niet op”, aldus Vorstenbosch. Funsation Hoegaarden biedt o.a. Barney Style, Airsoft kids, Escape room niveau 3, Hunger Games, Paintball. Escape Room kids, Lasertag en sportkampen aan.