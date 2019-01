Funsation failliet verklaard Christian Hennuy

25 januari 2019

De rechtbank van Koophandel in Leuven heeft Funsation bvba op 17 januari failliet verklaard. Op 24 januari is het vonnis in het Staatsblad verschenen. Funsation, in Hoegaarden beter gekend als de ‘Paintball’, gevestigd in de oude fabriekshallen van het voormalige bedrijf Bogaerts, nu eigendom van de gemeente, kwam onlangs in de belangstelling door het stoppen van hun activiteiten door lekken in het dak, en binnenstromend water. Er kwamen ook klachten uit de organisatie dat de gemeente er niets aan deed. Funsation was ook even kandidaat voor de erfpacht van het voetbalveld in Outgaarden, maar dat ging niet door.