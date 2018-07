Fruitfeest en wijn 27 juli 2018

De vereniging voor 55 plussers van Hoegaarden organiseert op maandag 30 juli van 14 uur tot 16.30 uur een feestelijke namiddag dag met lokale lekkernijen in OC Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82.





Men kan spelen voor het exclusief proeven van de heerlijke wijnen van de lokale wijndomeinen. Uiteraard is er ook taart en koffie. Deelname 2 euro. Reserveren kan via seniorservice.club@gmail.com (HCH)