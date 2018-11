Freedman in het Paenhuys Christian Hennuy

18 november 2018

Op vrijdag 23 november presenteert Freedman de EP ‘Couldn’t even Swim’ in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat.

Freedman combineert akoestisch geluid met een elektrificerende flow. De songs zijn van Filip Stuerbout. Live speelt hij in een rock-‘n-roll combo met Jef Scheepers en Marijke Hellemans. Voor ‘Couldn’t even Swim’ werd ook nog Ace Zec uitgenodigd als drummer. De release party vindt plaats in het Paenhuys op vrijdag 23 november om 21 uur. Het Freedman Trio speelt eerst een akoestisch live concert, en vanaf 22.30 uur start de elektronische afterparty. Info: freedman.be