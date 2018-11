Frans Claes Classic Christian Hennuy

08 november 2018

Op zondag 11 november start de Frans Claes Classic in Hoegaarden.

Op zondag 11 november van 7 tot 13 uur start aan café Den Venetiaen, op het Gemeenteplein, de Frans Claes Classic, een MTB en wegrit met en door Frans Claes, professioneel marathon-mountainbiker. Er kan dus gekozen worden voor mountainbike of de weg en er zijn ook verschillende afstanden af te leggen, 40 of 80 kilometer op de weg, of 25 tot 50 kilometer met de MTB. Deelname 5 euro.