Fietsroute viert verzustering met Moergestel 22 mei 2018

02u35 0 Hoegaarden In Meldert-Hoegaarden is het startschot gegeven van een verzustering tussen Hoegaarden en het Noord-Brabantse Moergestel, nabij Tilburg in Nederland.

Er kwamen het voorbije weekend 50 inwoners uit Moergestel naar Meldert om een pelgrimsfietsroute in te rijden. Meldert en Moergestel vereren immers dezelfde heilige: Sint-Ermelindis. Stadshouder Dion Dankers vroeg aan de inwoners van Moergestel en Meldert of er een officiële verzustering moet komen. In koor klonk het volmondig 'ja'. "Vermits jullie allen ja geantwoord hebben, gaan we er werk van maken", aldus Dion Dankers (Partij Gemeentebelangen).





Burgemeester van Hoegaarden Jean-Pierre Taverniers (CD&V) ging akkoord. "Deze verzustering bevindt zich nog in de embryonale fase, maar we gaan ervoor. De mensen keurden het hier allen goed, en we zijn tenslotte allebei Brabantse gemeenten. Een vorige verzustering met het Oostenrijkse Altmünster is indertijd gestopt, door de grote afstand, maar van Hoegaarden tot Moergestel is het slechts 113 kilometer", aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (HCH)