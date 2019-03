Fietsen met gans de familie Christian Hennuy

15 maart 2019

Fietsclub Hoegaarden organiseert op zaterdag 23 maart van 14 tot 18 uur een fietstocht voor heel de familie. Samenkomst om 14 uur aan de Houtmarkt 1 in Hoegaarden, tussen kerk en Kapittelhuys. Er wordt een tempo gereden dat zowel groot als klein aankunnen. Deelname is gratis. Info: 0493/18.68.71 of http://fietsclubhoegaarden.blogspot.com