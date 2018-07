Festival in Paenhuys Park 07 juli 2018

De groep Wanheda beet gisteren de spits af van de tweedaagse Paenhuys Park Happening in het nu afgewerkte park. Met zijn 46ste editie is dit één van de oudste festivals van het land. Michel Evers, die nog steeds in de organisatie zit, maakte de 46 edities mee: "De eerste jaren kwam ik gewoon kijken, maar de laatste 40 jaar was ik medewerker. Vroeger is de top van België hier gekomen, maar dat is nu onbetaalbaar. Het blijft een succes in het begin van de vakantie, en uiteraard is er de naambekendheid van het Paenhuys". De groepen volgden elkaar op, op vrijdagavond, maar moesten wel even schuiven voor koning voetbal. Maar daarna hervatte het festival tot in de late uurtjes. Vandaag is er nog de familiedag en buurtfeest, terwijl vanavond de PPH fuif plaatsvindt. (HCH)