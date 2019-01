Feniks stelt ‘Klassiekers’ voor Christian Hennuy

28 januari 2019

11u50 0

De Hoegaardse harmonie Feniks brengt op zaterdag 23 februari om 20 uur in sporthal ‘de Struysvogel’ het themaconcert ‘Klassiekers’. “De afgelopen jaren werden de muzikanten ondergedompeld in vele muziekgenres: filmmuziek, popmuziek, musical, klassieke muziek. In ‘Klassiekers’ steken we de beste muziek uit die verschillende categorieën in één concert. Alle genres dus, en we wagen ons zelfs aan ‘gamemuziek’”, aldus Peter Laermans bij de voorstelling van het concert door het bestuur. Jeroen Bavin zal het 60-koppige orkest dirigeren en Jan Van Parijs staat in voor de presentatie. Toegang: 10 euro. Kaarten: info@fenikshoegaarden.be