Feniks speelt 'A Winter's Night'

Harmonieorkest Feniks Hoegaarden brengt komende zaterdag 'A Winter's Night', om 20 uur in de Sint-Gorgoniuskerk. Het publiek krijgt er een mengeling van sfeervolle kerstnummers en film-, musical- en popmuziek te horen. De leiding is in handen van Jeroen Bavin. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. (HCH)