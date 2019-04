Feniks brengt ‘De Kleine Prins’ Christian Hennuy

15 april 2019

11u36 6

Op zaterdag 27 en zondag 28 april telkens om 16 uur brengt Feniks Hoegaarden in GC ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82 een uniek project: de muzikale sprookjesvertelling ‘De Kleine Prins’ naar het werk van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry.

“De Kleine Prins” is een familievoorstelling voor grote mensen die , al zijn ze het misschien vergeten, ooit klein waren, en ook voor kinderen natuurlijk. In 1943, toen in Europa de oorlog woedde, verscheen ‘De Kleine Prins’, het verhaal waarin je alles te weten komt over vulkanen en baobabs, over rozen en liefde, over een wijze vos en een mysterieuze slang, over het absurde bestaan op deze aarde en over de hechtheid van vriendschap. De muzikanten van Feniks Hoegaarden gaan de uitdaging aan en zetten samen met vertelster Nele Sterkendries een voorstelling neer, die even magisch is als het sprookje zelf. Kortom het verhaal wordt gebracht met live muziek door Harmonieorkest Feniks. De jongsten mogen verkleed komen als piloot, prins of prinses en beleven alles vanop de eerste rij. Voorafgaand aan de voorstelling is er om 15 uur een muzikale workshop voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Hier maken de kinderen kennis met de boeiende wereld van de muziek. De resultaten zullen nadien interactief gebruikt worden in de voorstelling. Inschrijven voor de workshop kan samen met de reservatie. Het aantal plaatsen is beperkt. Toegang 5 euro, gratis voor -12-jarigen. Reservatie is verplicht via www.fenikshoegaarden.be/dekleineprins of info@fenikshoegaarden.be.