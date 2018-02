Feniks brengt Broadway tot leven 07 februari 2018

De harmonie Feniks brengt op zaterdag 17 februari om 20 uur een concert o.l.v. Jeroen Bavin in de sporthal. 65 muzikanten brengen de mooiste Broadway musicals. "We hebben dit jaar Chris Michel als presentator, die nog op Broadway heeft gewoond. De mensen zullen zich kunnen opwarmen aan onder meer West Side Story, Phanton of the Opera en The Sound of Music. Het is het tweede groot concert dat we brengen onder onze nieuwe naam 'Feniks'", zegt coördinator Peter Laermans. De toegang bedraagt 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Kaarten: info@fenikshoegaarden.be





(HCH)