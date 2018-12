Eva Ylen in de gemeenteraad Christian Hennuy

05 december 2018

Stefan Matthys die lijsttrekker was van Gewoon Wit en secretaris van Open Vld, neemt zijn ambt als gemeenteraadslid niet op. Hij verhuist naar het Waalse Zétrud-Lumay. Eva Ylen die eerste opvolger is, komt in de gemeenteraad, samen met Herwig Princen en Lucia Dotremont voor Gewoon Wit. Eva Ylen (31 j) is beroepshalve ambtenaar van Financiën. Eerste opvolger voor Gewoon Wit wordt nu Jos Steenwinckels. Gewoon Wit is een plaatselijke lijst die bestaat uit Open VLD-ers en onafhankelijke kandidaten. De nieuwe gemeenteraad wordt op 2 januari 2019 geïnstalleerd.