Etienne Vermeersch in Hoegaardse revue Christian Hennuy

25 januari 2019

17u20 0

De leden van de Totale Waanzin en de deelnemers aan de Hoegaardse revues hebben goede herinneringen aan de pas overleden professor Etienne Vermeersch.

In november 2009 werd in verschillende Hoegaardse zalen met succes de revue in het dialect ‘De weg nowe Ôgere’ opgevoerd die een merkwaardig toekomstbeeld ophing van Hoegaarden. Ezels kregen voorrang op kruispunten, in elk huis kwam een bierleiding en er kwam een luchthaven in de gemeente. De revue in het dialect gespeeld en gezongen door Thalia en de Totale Waanzin, werd geschreven door Luc Vandeplas. Voor deze revue gebeurden ook heel wat filmopnames in Hoegaarden, Tienen en in Gent. “ Op 6 augustus 2008, ter voorbereiding van onze 2e Ogetse Revu ’De weg nowe Ogere’, filmden we in Gent en gingen we op zoek naar Chris van Oscar van Bare Sellekes. Chris Michel, een uitgeweken Hoegaardier, en tevens journalist, speelde zijn eigen rol en was daarin aan lager wal geraakt. Wij filmden verschillende Gentenaars die ons de weg naar Chris moesten wijzen. En Etienne Vermeersch was direct bereid om mee te spelen”, vertelt Luc Vandeplas. “Etienne speelde inderdaad ooit mee in onze revue. Hij voelde zich daar niet te goed voor. Hij bleef ook altijd een schelm en een speelse vogel”, aldus Chris Michel die uiteraard Etienne Vermeersch goed kende.