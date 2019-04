Ervaren duikster laat het leven tijdens uitoefen van haar favoriete sport Kristien Bollen

05 april 2019



De 47-jarige Nadia Dekeyzer uit Hoegaarden was niet nieuw in het duiken, ze beoefende de sport al meer dan 15 jaar. Meer dan vijfhonderd duiken had ze reeds op de teller staan toen dinsdagavond het noodlot toesloeg. Tijdens het bovenkomen in de steengroeve van Dongelberg een deelgemeente van Geldenaken in Waals-Brabant werd ze vermoedelijk onwel. Ze stierf niet veel later.

De steengroeve is een populaire locatie voor duikers. De voormalige steengroeve, met een diepte tot 40 meter, is een ideale plaats om de sport te beoefenen. Ook avond-duiken zijn er mogelijk. Nadia en haar vriend Luc L. waren dus hun favoriete sport aan het uitoefenen toen het ergste gebeurde. Tijdens het duiken, bij het naar boven komen, in het ondiepe gedeelte van 15 meter zakte Nadia plots naar beneden. Haar vriend, die tevens ook instructeur is kon haar naar boven halen. Nadia was echter reeds bewusteloos. Zowel Luc als andere aanwezige duikers bleven haar reanimeren tot aankomst van de hulpdiensten. Ambulance, brandweer én een mug-team snelden ter plaatse en brachten Nadia over naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven. Het mocht echter niet baten, ze overleed kort nadien.

“Wat er precies is gebeurd weten we nog niet. Wèl is het allemaal erg snel gegaan”, vertelt broer David Dekeyzer (45). “Even voordien had Nadia nog aangegeven dat alles oké was met het gebruikelijke duikerssymbool en luttele seconden later zonk ze opeens weg. Niet te begrijpen. Ook wij wachten nog op een antwoord. Waarschijnlijk was het iets heel acuut, zoals een hartaderbreuk. Ze was wel een heel ervaren duikster, drie sterren.... én in het bijzijn van Luc die dus ook nog instructeur is. Neen, ik denk niet dat ze ‘in de problemen’ is gekomen bij het duiken, daarvoor was ze te ervaren en had ze het zeker kunnen oplossen, daarvoor was Nadia veel te ervaren. Maar de oorzaak weten we niet, we wachten nog steeds de autopsie af om de juiste omstandigheden te kennen.”

Met al haar ervaring en als driesterrenduiker kon en mocht Nadia dus tot op het diepste punt van de steengroeve duiken. Maar net in het ondiepe gedeelte ging het verkeerd. In het bijzijn van haar vriend die ze net door hun gezamelijke hobby, leerde kennen. Nadia was haar Frans aan het bijschaven en hij zijn Nederlands om elkaar nog beter te begrijpen. Samen gingen ze vaak duiken zowat wekelijks.“Eigenlijk is mijn zus gegaan waar ze erg graag was, met mensen rondom haar van wie ze veel hield en terwijl ze bezig was met haar favoriete hobby”, zegt David. “Het was voor haar een tweede familie. Ergens is het wel een geruststellende gedachte dat ze in zulke omstandigheden is komen te gaan