Erfpacht voetbalveld loopt nog niet Christian Hennuy

24 januari 2019

13u52 0

De erfpacht voor de terreinen aan de Jongensschool in Outgaarden, die het oude voetbalveld, de oefenvelden en de kantine omvatten, wordt nog niet geïnd. Omdat er nog bijkomende bodemonderzoeken nodig zijn.

Al tijdens de raadszitting van juni 2018 werd gemeld dat de erfpacht voor de terreinen aan de Jongensschoolstraat in Outgaarden toegewezen werd door het College aan oud-profvoetballer Benny Debusschere en dit voor een jaarlijkse huurprijs van 9600 euro. De gemeente had gehoopt dat de erfpacht in oktober van vorig jaar zou ingaan, maar het is nog even wachten. Op de jongste raadszitting werden de voorwaarden van de erfpacht gewijzigd, waarbij het huurgeld in maandelijkse aflossingen gaat gebeuren, en waardoor er een opzeggingsmogelijkheid is. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V): “De bodemattesten zijn echter nog niet in orde, dus lopen de huurgelden nog niet. Er werd al een bodemtesten uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, maar OVAM eist nu dat er nog dieper wordt geboord, vooraleer de bodemattesten te kunnen afleveren. Omdat de gemeente dus nog niet in orde is, kan er ook nog geen huurgeld gevraagd worden.