Entertainmentbureau 'BOVA' lanceert artiesten 08 mei 2018

02u25 41 Hoegaarden Begin dit jaar startten zanger Freek Vanrooy en zijn echtgenote Marleen Boets uit Hoxem-Hoegaarden met evenementenbureau 'BOVA Entertainment. Ze hebben daarmee het enige bureau in een brede regio. De meeste bureaus bevinden zich in Oost- en West-Vlaanderen of in de buurt van Antwerpen.

De ondertitel van BOVA luidt: 'Begeleiding van artiesten die eerste stappen op het podium zetten en hen optredens bezorgen'. BOVA komt van de eerste twee letters van de namen Boets en Vanrooy.





"Ons eerste project was de lancering, samen met LDG-producties, van 'Bruurs', twee zingende broers uit Kerkom-Boutersem", aldus Freek.





Tegen de zomer mag ook een nieuwe single van Freek verwacht worden, na zijn eerste nummers in 2017. Het wordt nu 'Kijk naar Boven', op tekst van Bart Herman en muziek van Vincent Pierins en Patrick Hamilton, die ook voor Clouseau werken.





"We hebben ondertussen heel wat artiesten aangetrokken, waarmee we werken onder de vorm van pakketten die we aanbieden aan organisaties. Trouwfeesten en dergelijke zijn eveneens mogelijk. Een pakket hoeft niet, de artiesten kunnen ook individueel geboekt worden", vertelt Freek.





Zo is Sammy Baker uit Scherpenheuvel een van die artiesten. Ook Dina Rodrigues, Kim De Jonghe, Louis Flion, Kelsey Adams en Gilles Simoens zitten erbij en natuurlijk Freek zelf. Vaste presentator is Ron Van Praag van radio Lorali.





Meer info: Bova-entertainment@hotmail.com of 0477/39.27.35 (HCH)