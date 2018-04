En plots staat het dorp vol kabouters 19 april 2018

02u25 1 Hoegaarden In de nacht van dinsdag op woensdag hebben onbekenden de hele gemeente vol kleine kabouters gezet, tuinkabouters van ongeveer 30 cm.

Overal zijn ze terug te vinden: aan brievenbussen, opritten, voordeuren, in onder meer de Doelstraat, Pastorijstraat en Tiensestraat. In Meldert waren er dan weer geen kabouters te vinden, wat meteen de denkpiste van de Boskabouters-kleuterschool ontkrachtte. En aan het Gemeenteplein op de kiosk stond een grote kabouter. Wie deze kabouters heeft gedropt is niet geweten. Er hing wel een briefje op met een datum en tijdstip: zaterdag 21 april van 10 tot 13 uur. Wellicht wordt dan duidelijk waarvoor de actie bedoeld was. Voorlopig is het gissen wie het gedaan heeft. "Het zullen wel de kaboutertjes geweest zijn zeker", lachtte burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Van 's morgens vroeg was het gissen op facebook wat die kaboutertjes wel te betekenen hebben. De lancering van een nieuwe politieke partij, van een nieuw bier, de gildenavond van Chiro, van alles passeerde de revue.





Sommigen voelden zich verongelijkt dat er bij hen geen kaboutertje stond. Ook in de buurgemeenten Geldenaken en Bevekom doken kabouters op, dus een initiatief over de taalgrens heen. Komende zaterdag zal er in de straten waar er kabouters stonden een stoet opdagen tussn 10 en 13 uur om het opzet kenbaar te maken. (HCH)