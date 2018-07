Elke donderdag Plèkmuziek 31 juli 2018

Naar goede traditie vinden er elke donderdag van augustus, om 19 uur, gratis live-concerten plaats 'Oep de kiosk', op het Gemeenteplein in de volksmond 'de Plèk'. Deze Plèkmuziek wordt georganiseerd door Den Venetiaen. Er is telkens een drank- en eetstandje voorzien, en DB Nu of Nooit warmt op en speelt telkens de after party.





Op donderdag 2 augustus open The Royal Hounds de Plèkmuziek met rockabilly vibes. Op donderdag 9 augustus is het de beurt aan Viral Crush en The Skadillacs.





Op donderdag 16 augustus komen Melaerts, Hautekiet & Roland, evenals David Ronaldo & The Dice.





Op donderdag 23 augustus is er DC live party 'Oep de Plèk'. Op donderdag 30 augustus sluiten The Hattricks en Okselvocht af. (HCH)