Eliane gevierd voor 65 jaar zusterschap 05 juni 2018

In haar geliefde Sint-Rochuskapel van Mariadal werd zuster Eliane Nieuwborg (87 jaar) gevierd, omdat ze 65 jaar geleden haar geloften aflegde. Maar eigenlijk trad ze 67 jaar geleden in als novice. Zuster Eliane is afkomstig uit Tollembeek, maar Hoegaarden en Mariadal werd haar tweede thuis, eerst als leerling in de Normaalschool, daarna als zuster. Ze werkte in Halle, Perwez en Nijvel in het basisonderwijs en ging dan pedagogie studeren aan de universiteit, waardoor ze zelf normalisten ging opleiden. Na haar pensioen stond ze in voor de restauratie van de kapel en het orgel van Sint-Rochus.





(HCH)