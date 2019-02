Eetdag voor Maïté Quintens Christian Hennuy

06 februari 2019

Maïté Quintens, 1ste jaars junior wielrenster van Cycling Team Glabbeek, was een seizoen buiten strijd wegens ziekte, maar heeft nu de draad weer opgenomen. Op zaterdag 16 februari is er in zaal Kapittel van het Kouterhof aan de Stoopkensstraat in Hoegaarden een eetdag ten voordele van de wielrenster. Men kan aanschuiven van 11.30 uur tot 14 uur en van 16 tot 21 uur. Op het menu heel wat lekkernijen. Info en inschrijving: 0479/78.13.55 of 0477/45.71.60, of anja0605@hotmail.be