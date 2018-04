Eendjes vangen, springkastelen en gocarts in stralende zon 19 april 2018

In Hoegaarden werd de Buitenspeeldag traditiegetrouw aan de Polder georganiseerd.





Er waren springkastelen, een klein zwembad, een gocart-circuit, en verder allerhande spelletjes. Leen Roevens van de jeugddienst: "Er waren zeker meer dan 200 kinderen aanwezig. We verkochten meer dan 100 ijsjes, zakjes chips en drankjes. De opbrengst gaat naar de inrichting van nieuwe Chirolokalen.





De organisatie van deze speeldag lag in handen van de Jeugddienst en Landelijke Kinderopvang", aldus Leen Roevens van de Jeugddienst.





(HCH)