Eend Arthur legt kleutertjes uit waarom we water moeten drinken 17 mei 2018

02u25 1 Hoegaarden Bijzonder bezoek in basisschool Mariadal. Arthur de eend kwam er gisteren langs om de kinderen spelenderwijs het belang van water bij te brengen.

"Maar liefst 75 procent van de leerlingen tussen 8 en 13 jaar komt gedehydrateerd aan op school", vertelt Sofie Pintens van communicatiebureau Oona, dat de campagne mee uitwerkte. "En dat verbetert niet doorheen de dag. Daarom werken GoodPlanet Belgium en Spa al drie jaar samen om het hele schoolteam te sensibiliseren en te activeren rond het thema. Nu hebben we samen een educatief pakket voor de tweede en derde kleuterklas samengesteld. Via verschillende activiteiten met eend Arthur als spilfiguur ontdekken de leerlingen het belang van goede hydratatie. Leerkrachten kunnen het lespakket gratis downloaden of toegestuurd krijgen." (VDT)