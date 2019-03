Eén uur het licht uit voor de aarde Christian Hennuy

26 maart 2019

Op zaterdag 30 maart vindt het wereldwijde evenement Earth Hour plaats! Van 20.30 uur tot 21.30 uur doven miljoenen mensen van over de hele wereld symbolisch hun lichten om hun steun voor de strijd tegen de klimaatverandering te tonen en de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit, die ons allen aangaat. Ook gemeente Hoegaarden ondersteunt deze actie en dooft op zaterdag 30 maart tussen 19 en 24 uur een groot deel van de openbare verlichting. Meedoen is heel simpel: doe op 30 maart van 19 uur tot middernacht thuis het licht uit. Elke lamp die uit is en elk kaarsje dat brandt, zorgt voor een duidelijker signaal en een betere morgen.