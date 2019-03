Een nieuwe ‘Start to Hoegaarden’ Christian Hennuy

10 maart 2019

Op zondag 17 maart van 14 uur tot 17 uur is er de eerste ‘groepsgreet’ georganiseerd door de greeters van Hoegaarden. ‘Start to Hoegaarden’ kende vorig jaar succes en dit initiatief wordt nu herhaald. De wandeling zal in het teken staan van Hoegaardse sagen en legenden en voert langs kleine wegen. Greeters Ivan Laloup en Joris Verbaeten nemen de honneurs waar. Deze activiteit is bedoeld voor de toerist, voor de ‘nieuwe Hoegaardiers’ en ook voor wie al heel zijn leven in Hoegaarden woont. De rondleiding start aan ’t Paenhuys, Stoopkensstraat 82 in Hoegaarden. Reserveren is niet nodig, deelname is volledig gratis. Info: www.hoegaardengreeters.be