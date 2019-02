Een late Valentijn Christian Hennuy

23 februari 2019

10u49

De vereniging voor 55 plus van Hoegaarden organiseert op maandag 25 februari van 14 uur tot 16.30 uur een valentijnnamiddag, in GC ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82 in Hoegaarden. Volgens de versie van de ‘Legenda’ werd Sint-Valentijn om zijn geloof vervolgd. Vlak voor zijn executie zou hij een wonder verricht hebben, door de blinde dochter van zijn cipier te helen. Deelname 2 euro. Info en reservatie: seniorservice.club@gmail.com.