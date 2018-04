Een heel weekend in het teken van bier ZEVENHONDERD JAAR BROUWEN BEREIKT HOOGTEPUNT CHRISTIAN HENNUY

12 april 2018

02u26 0 Hoegaarden Het hoogtepunt van 700 jaar bierdorp komt eraan, in de vorm van het bierweekend. Van vrijdag tot en met zondag staan er tal van activiteiten op de planning, gaande van lezingen en wandelingen tot - uiteraard - bierdegustaties.

Waarom een bierweekend, zou je kunnen vragen. Omdat Hoegaarden alle redenen heeft om bier te vieren, tiens. "De eerste brouwerij stond hier al in 1318", aldus schepen van Toerisme Marleen Lefevre. "En nu nog is het Hoegaardse bier bekend in de hele wereld. Tot aan de Franse Revolutie was Hoegaarden ook een belastingparadijs voor de bierbrouwers, omdat de stad eigenlijk een Luikse enclave in Brabant was. Er moest dus aan niemand belastingen betaald worden. Aan het einde van de achttiende eeuw had je hier 39 brouwerijen en 110 huurbrouwers, voor een bevolkingsaantal van 2.000 mensen."





Lokale brouwers

Na de Eerste Wereldoorlog bleven er nog vier brouwers over en voor de Witte van Hoegaarden was er een doorstart nodig in 1966. Tegenwoordig wordt het witbier geproduceerd door gigant AB InBev, die tijdens het bierweekend zevenhonderd liter bier zal schenken. Maar ook meer lokale brouwers tonen zich aan het publiek, zoals het Nieuwhuys en de Hoegaardse biergilde van 't Paenhuys. "Wij zijn begonnen in 2005, net toen AB InBev besloot om de Witte van Hoegaarden in Jupille te gaan brouwen", zegt Geert Clément van de biergilde van 't Paenhuys. "Het commerciële aspect was niet ons uitgangspunt. Wij willen iedereen laten zien hoe het brouwproces verloopt, en dat betekent dat je ook moet voelen, ruiken en proeven. Komende zondag kan iedereen ons brouwproces komen volgen in het Paenhuys, vanaf 14 uur. En uiteraard zal er ook geproefd kunnen worden. Onze gilde maakt vooral de Paenhuys Tripel en de Gorgonius, een donker bier."





De biergilde was ook de enige die inspeelde op de vraag van schepen Marleen Lefevre, die vroeg of er iets gedaan kon worden rond vrouwen en bier. "Vrijdag is er om 20 uur een lezing in het Paenhuys, om 20 uur, door Sofie Vanrafelghem. Zij is volop bezig met het ontkrachten van alle vooroordelen rond 'vrouwen en bier'. Denk dan bijvoorbeeld aan de idee dat bier drinken niet elegant is, of uitsluitend voor mannen is. Maar helaas voor de laatkomers: deze lezing is al volgeboekt."