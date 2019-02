E40 parking wordt heringericht Christian Hennuy

01 februari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een herinrichting van de E40 parkings in Hoegaarden (Outgaarden) en in Boutersem. De concessieovereenkomst is aangekondigd, nu moet nog een concessiehouder aangeduid worden, een privébedrijf dus, dat instaat voor de uitvoering.

Voor de dienstenzone Tienen/Hoegaarden gaat het om de herinrichting zodat de parking volgende parkeercapaciteit heeft: 21 parkeerplaatsen voor vrachtwagens, 58 parkeerplaatsen voor personenwagens, 3 parkeerplaatsen voor bussen, een parkeerstrook voor mobilhomes of caravans en een strook voor langere vrachtwagens. Het aantal plaatsen voor personenauto’s wordt verminderd. Nu zijn het er nu 168. Een deel van de ruimte achter het restaurant wordt omgezet in rustplaats met groen en banken. De exploitant dient immers rustbanken, picknickmogelijkheid en speelruimte aan te bieden. Op de parking Hoegaarden, waarvan zich een deel bevindt op het grondgebied van het Waalse Hélécine, wordt niet aan het bestaande gebouw geraakt, terwijl in Boutersem het bestaande gebouw ofwel volledig gestript wordt, ofwel vervangen door een nieuwbouw. Het tankstation van de E40 in Outgaarden-Hoegaarden wordt verkeerdelijk wel eens aangeduid als parking Tienen. Voor de aanleg van de HST-lijn was die parking ook bereikbaar via de Kappendaalveldstraat, maar is sinds de HST-lijn gevangen tussen de E40 en de spoorlijn. De parking kreeg in het verleden al meerdere malen ‘sterren’ toegekend door het Ministerie van Openbare Werken, omwille van de kwaliteit.