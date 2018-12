Drukke dagen voor zanger Freek Christian Hennuy

03 december 2018

Zanger Freek Vanrooy staat voor drukke dagen in eigen dorp. Op zaterdag 15 december staat hij in voor de namiddagshow voor het feest van de 60 Plussers in de sporthal van Hoegaarden. Samen met Kim Dejongh en De JR Prins Band animeert hij de namiddag. Op vrijdag 21 december is hij aan het werk in zijn eigen Hoxem. Om 20 uur brengt hij er een muzikaal Kerst Intermezzo in de Sint-Janskerk, in een organisatie van het Ontmoetingscentrum en voor de Warmste Week. Als toegang wordt een vrije bijdrage gevraagd voor het goede doel. Op zondag 23 december doet hij zijn kerstintermezzo nog eens over in de Sint-Niklaaskerk van Outgaarden om 19 uur. Voor Outgaarden wordt het een eerste kerstconcert. Toegangskaarten voor dit concert kosten 5 euro, een drankbonnetje inbegrepen. Reservatie: 0486/40.68.78, of 016/76.67.38