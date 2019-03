Dronken bestuurder belandt op flank Kristien Bollen

03 maart 2019

17u33 2

In de Tiensestraat in Hoegaarden is zaterdagavond rond 20 uur een spectaculair verkeersongeval gebeurd. De bestuurder van een Mitsubishi knalde met hoge snelheid tegen enkele paaltjes langs de weg en verloor hierdoor de controle over zijn wagen. Hij knalde vervolgens nog tegen een geparkeerde wagen, een Opel Mokka, en zijn wagen kwam uiteindelijk op zijn flank op de rijbaan tot stilstand. De bestuurder zelf bracht het er zonder kleerscheuren van af, maar hij blies 1,45 promille en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. De wagen zelf moest getakeld worden.