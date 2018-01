Drie viergeslachten gehuldigd 02u29 0 Foto Bollen

Traditiegetrouw viert de gemeente aan het einde van het jaar ook de viergeslachten die zich kenbaar gemaakt hebben. Zo was er één viergeslacht in mannelijke lijn met overgrootvader Marcel Vanherwegen, en verder Rudi, Wouter en Louis. Er werden nog twee vrouwelijke viergeslachten gevierd, waarbij één dubbel. Zo is overgrootmoeder Agnes Dumon stammoeder van het viergeslacht dat bestaat uit haar dochter Chantal Dotremont, kleindochter Freya Coenen, en achterkleindochters Liselotte en Olivia Vanmol. Het derde viergeslacht bestond uit overgrootmoeder Maria Bollion, haar dochter Julienne Noe, kleindochter Stephanie Vangrambesen en achterkleindochter Marieke Bermyn.





