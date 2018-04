Drie nieuwe kandidaten bij CD&V 25 april 2018

CD&V heeft zopas drie nieuwe kandidaten voorgesteld, voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Het gaat onder meer om Joris Verbaeten (41), die uit de Chirobeweging en het Paenhuysleven komt. Hij lanceerde de dinsdagse caféavonden in het parochiecentrum. Stefan Puttemans (40) is medeoprichter van de nationale werkgroep Handicap & Samenleven en is gekend uit de G-Sport, het toneelleven en als gids bij dorpsbezoeken.Berlinde Matthijs (49) werkt nu al op het CD&V-secretariaat in Bussel en onderhoudt zo contacten met de Wetstraat. (HCH)