Drie generaties Celis 26 mei 2018

Christine Celis, dochter van Pierre Celis, de vader van het Hoegaards bier, kwam vanuit het Texaanse Austin naar Hoegaarden om het bierverhaal van haar vader en de opstart van twee Celis brouwerijen in Texas toe te lichten.





"Mijn vader richtte de eerste Celis brouwerij in Austin op in 1992, maar in 2001 werd die gesloten. Ik heb nu in 2017 een nieuwe Celis brouwerij gestart in Austin, samen met mijn dochter Daytona. Dit jaar gaan we daar 19.000 hectoliter bier produceren, maar we kunnen gaan tot 120.000." Op de foto drie generaties Celis: moeder Juliette Vanlangendonck, dochter Christine Celis en kleindochter Daytona Camps.





(HCH)