Dorpsfeesten zijn opnieuw een succes 10 augustus 2018

Het dorpscomité van Outgaarden heeft zopas met succes de Dorpsfeesten georganiseerd. Ondervoorzitter Theo Geens: "Het wordt hier jaar na jaar groter. We zijn gestart met 200 inschrijvingen voor onze barbecue en nu zaten we al over de 450. We kijken al uit naar onze vijftiende verjaardag volgend jaar. Sommigen denken zelfs aan twee dagen feest." De Dorpsfeesten zijn indertijd gestart omdat er niets meer gebeurde in Outgaarden. Vanuit de kerkfabriek is het initiatief gegroeid om in de pastorietuin iets te organiseren. Ondertussen is daar ook de kermis bijgekomen en dit jaar nog op 23 december organiseert het comité een eerste kerstconcert met Freek.











(HCH)