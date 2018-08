Dorpsfeest in Pastorietuin 02 augustus 2018

Het dorpscomité van Outgaarden organiseert op zaterdag 4 augustus vanaf 16 uur het dorpsfeest in de tuin achter de pastorie in de Kerkstraat. Om 16 uur is er een openluchtmis en om 17 uur start de barbecue. Vanaf 18 uur zijn er optredens met DJ Guido & kinderdisco. Freek, Jonathan en Jens treden op. Info barbecue: 0486/40.68.78. en 0478/ 25. 48. 22 (HCH)