Dorpscomité stelt jaarwerking voor Christian Hennuy

15 januari 2019



Het Dorpscomité van Outgaarden heeft tijdens een nieuwjaarsreceptie in de kerk de jaarwerking 2019 voorgesteld. Er werd ook een cheque van 500 euro overhandigd aan Samana, de opbrengst van het jongste kerstconcert. Voorzitter Hubert Janssens: “Op zondag 26 mei, toevallig ook de dag van de verkiezingen, is het Outgaarden kermis en dan organiseren we ons ontbijt met rommelmarkt in de pastorietuin. Op zaterdag 3 augustus hebben we ons traditioneel Dorpsfeest met barbecue en optredens eveneens in de pastorietuin. Op 22 december hebben we opnieuw een kerstconcert met Freek in de Sint-Niklaaskerk.”