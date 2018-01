Dorpscomité organiseert receptie in Sint-Niklaaskerk 02u25 0 Foto Christian Hennuy

Het Dorpscomité van Outgaarden zette het jaar in met een receptie in de Sint-Niklaaskerk. PR-man Marc Rimanque en voorzitter Hubert Janssens: "Vroeger organiseerden we onze receptie in tentjes in de tuin, maar in de kerk is het veel aangenamer en volgens het kerkenplan kan het. We hebben dit jaar nog heel wat activiteiten in petto. Einde mei pakken we weer uit met een dorpsontbijt in de tuin van de pastorie bij gelegenheid van Outgaarden kermis."





"Begin augustus hebben we onze traditionele dorpsfeesten in de pastorietuin met barbecue en optredens. We hebben nog andere plannen voor dit jaar, maar we blijven zeker organiseren rond de kerktoren."











(HCH)