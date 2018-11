Dorpscafé in Hoxem Christian Hennuy

29 november 2018

Op zondag 2 december van 10 uur tot 18 uur is er weer een dorpscafé in het ontmoetingscentrum. Op het menu staan lekkere taart en frisse streekbiertjes. Het ontmoetingscentrum organiseert ook nog een kerstconcert met Freek Vanrooy in de kerk van Hoxem op 21 december.