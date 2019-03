Doe-het-zelf toonzaal Vandermolen verhuist, nieuwe Okay komt op oude site Christian Hennuy

13 maart 2019

15u56 0 Hoegaarden Als alles meezit gaat tegen einde 2020 aan de Stoopkensstraat de nieuwe doe-het-zelf toonzaal van Houthandel Vandermolen open. Er komen ook nieuwe burelen en een opslagruimte. Op de oude site komt hoogstwaarschijnlijk een nieuw filiaal van buurtsupermarkt Okay. “Wij hopen nog voor het einde van het jaar rond te zijn met Okay”, aldus zaakvoerder Kris Vandermolen.

Houthandel Vandermolen bestaat al meer dan 100 jaar, maar was eerst een boerderij – kolenhandel. Daarna kwam er de houthandel. In 1958 kwam de Houthandel Vandermolen vanuit Bost naar de Stoopkensstraat in Hoegaarden, de huidige locatie. In 1973 ging aan de hoek van de Stoopkensstraat – Tiensestraat, op de terreinen van de voormalige boerderij ‘In Den Engel’, de doe-het-zelf toonzaal open, een honderdtal meter van het bedrijf verwijderd. Die wordt opengehouden door Guido Vandermolen. Bij Houthandel Vandermolen werken momenteel 7 personeelsleden. “In onze toonzaal verkopen we alles wat met hout te maken heeft, maar geen elektrische machines. Wel verf, lijm, hamers, zagen, al wat nodig is voor houtbewerking. Het was echter moeilijk om op twee plaatsen open te blijven. Daarom hebben we nu bij de gemeente een aanvraag ingediend om een nieuwe winkel en opslagplaatsen te bouwen”, aldus Kris Vandermolen.

Er wordt een vergunning aangevraagd om de huidige houtopslagplaatsen links vooraan, de woning en de huidige burelen te slopen. “Op de plaats van de loodsen komt de nieuwe doe-het-zelf zaak op het gelijkvloers, evenals de burelen. Op de verdieping komt de toonzaal. We gaan hetzelfde aanbieden als op de huidige locatie, geen loodgieterij of elektriciteit, maar wel het aanbod verbreden en optimaliseren. Qua oppervlakte hebben we ongeveer dezelfde ruimte als voorheen. We hopen dat de vergunning nog dit voorjaar in orde is, want tegen einde 2020 moet alles af zijn. Op de plaats van de huidige woning komen de nieuwe houtopslagplaatsen. Achteraan in ons bedrijf komen er geen wijzigingen”, aldus Kris. In overleg met de gemeente werd afgesproken om de historische schoorsteen van de woning, relict van het brouwerijverleden, te behouden.

Door de verhuis van de toonzaal komt er op de terreinen van de voormalige boerderij ‘Den Engel’ zeker 30 are ruimte vrij. Het gaat om de toonzaal zelf, de ruime parking, de schuren erachter en ernaast, evenals de oude woning van Den Engel. “De verkoop is nog niet volledig rond, maar de onderhandelingen met Okay lopen. Uiteraard kan die nieuwe winkel er pas komen als onze doe-het-zelf toonzaal verhuisd is”, besluit Kris. OKay is een Belgische keten van kleinere buurtsupermarkten waar klanten terechtkunnen voor hun dagelijkse boodschappen. Voor Hoegaarden zou de komst van die Okay een goede zaak zijn, want na de sluiting van de Spar, is de Carrefour Express nog de enige buurtsupermarkt.