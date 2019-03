DJ Gilbert verzorgt ambiance tijdens carnavalsviering in Villa Hugardis



Christian Hennuy

06 maart 2019

DJ Gilbert zal de carnavalsviering op 8 maart in het woonzorgcentrum Villa Hugardis aan de Maagdenblokstraat in Hoegaarden leiden. Die vindt plaats tussen 14 en 16 uur. “Gewoon de mensen amuseren en oude en nieuwe liedjes brengen, dat is het doel”, zegt Gilbert Vandervelpen, alias Gilbert van den Dries. De man heeft heel wat ervaring bij onder meer de organisatie van tal van seniorenfeesten en dansnamiddagen in de regio.